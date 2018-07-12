Video! So feierte Wien den Finaleinzug von Kroatien

ICH
bin WIENER,lebe in WIEN,aber ich UND SICHERLICH ein Großteil der BEVÖLKERUNG hat NICHT GEFEIERT, DAHER DER TITEL FALSCH, RICHTIG WÄRE KROATISCHE FUSSBALL FANS FEIERN FINAL EINZUG. WOBEI ES JEDES MAL EHER AN EINEN BÜRGERKRIEG ERINNERT, UND JEDES MAL AUFS NEUE UNSERE EXEKUTIVE ÜBER FORDERT IST, DAS SIE VON NIEMANDEN MEHR ERNST GENOMMEN WERDEN, Hört euch BITTE MAL AN WAS & WIE die Exekutive via Megaphon versucht die Lage in den Griff zu bekommen, Da ist KOTTAN WEIT UNTER TRIEBEN, NUR PEINLICH, ABER ZU 100% UNTERHALTUNG PUR SEHR LUSTIGE ANSAGEN, ICH LIEBE SIE,BESSER ALS JEDE SITCOM, BITTE UNBEDINGT WEITER MACHEN
ICH
bin WIENER,lebe in WIEN,aber ich UND SICHERLICH ein Großteil der BEVÖLKERUNG hat NICHT GEFEIERT, DAHER DER TITEL FALSCH, RICHTIG WÄRE KROATISCHE FUSSBALL FANS FEIERN FINAL EINZUG. WOBEI ES JEDES MAL EHER AN EINEN BÜRGERKRIEG ERINNERT, UND JEDES MAL AUFS NEUE UNSERE EXEKUTIVE ÜBER FORDERT IST, DAS SIE VON NIEMANDEN MEHR ERNST GENOMMEN WERDEN, Hört euch BITTE MAL AN WAS & WIE die Exekutive via Megaphon versucht die Lage in den Griff zu bekommen, Da ist KOTTAN WEIT UNTER TRIEBEN, NUR PEINLICH, ABER ZU 100% UNTERHALTUNG PUR SEHR LUSTIGE ANSAGEN, ICH LIEBE SIE,BESSER ALS JEDE SITCOM, BITTE UNBEDINGT WEITER MACHEN