Video! So feierte Wien den Finaleinzug von Kroatien

Was für ein Fußball-Krimi! Kroatien besiegte England am Mittwoch im WM-Halbfinale 2:1 nach Verlängerung und kämpft am Sonntag gegen Frankreich um den Titel.

Wie schon bei den bisherigen WM-Auftritten herrschte in Wien-Ottakring Ausnahmezustand. Kroatien-Fans strömten in die Ottakringer Straße, fieberten gemeinsam mit und feierten anschließend den Triumph.

Beim 2:1 durch Mario Mandzukic in der Verlängerung brachen alle Dämme.

Und: Die Feierlichkeiten blieben friedlich!

(Heute Sport)