WM-Euphorie in Ottakring

12. Juli 2018 07:42; Akt: 12.07.2018 09:51 Print

Video! So feierte Wien den Finaleinzug von Kroatien

Kroatien steht im WM-Finale, Wien-Ottakring Kopf. In der Bundeshauptstadt wurde der Sieg über England frenetisch bejubelt.

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Was für ein Fußball-Krimi! Kroatien besiegte England am Mittwoch im WM-Halbfinale 2:1 nach Verlängerung und kämpft am Sonntag gegen Frankreich um den Titel.

Wie schon bei den bisherigen WM-Auftritten herrschte in Wien-Ottakring Ausnahmezustand. Kroatien-Fans strömten in die Ottakringer Straße, fieberten gemeinsam mit und feierten anschließend den Triumph.

Beim 2:1 durch Mario Mandzukic in der Verlängerung brachen alle Dämme.

Und: Die Feierlichkeiten blieben friedlich!

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1 Kommentare

Die beliebtesten Leser-Kommentare

  • Daniel am 12.07.2018 14:02 via via Mobile Report Diesen Beitrag melden

    ICH

    bin WIENER,lebe in WIEN,aber ich UND SICHERLICH ein Großteil der BEVÖLKERUNG hat NICHT GEFEIERT, DAHER DER TITEL FALSCH, RICHTIG WÄRE KROATISCHE FUSSBALL FANS FEIERN FINAL EINZUG. WOBEI ES JEDES MAL EHER AN EINEN BÜRGERKRIEG ERINNERT, UND JEDES MAL AUFS NEUE UNSERE EXEKUTIVE ÜBER FORDERT IST, DAS SIE VON NIEMANDEN MEHR ERNST GENOMMEN WERDEN, Hört euch BITTE MAL AN WAS & WIE die Exekutive via Megaphon versucht die Lage in den Griff zu bekommen, Da ist KOTTAN WEIT UNTER TRIEBEN, NUR PEINLICH, ABER ZU 100% UNTERHALTUNG PUR SEHR LUSTIGE ANSAGEN, ICH LIEBE SIE,BESSER ALS JEDE SITCOM, BITTE UNBEDINGT WEITER MACHEN

Die neusten Leser-Kommentare

  • Daniel am 12.07.2018 14:02 via via Mobile Report Diesen Beitrag melden

    ICH

    bin WIENER,lebe in WIEN,aber ich UND SICHERLICH ein Großteil der BEVÖLKERUNG hat NICHT GEFEIERT, DAHER DER TITEL FALSCH, RICHTIG WÄRE KROATISCHE FUSSBALL FANS FEIERN FINAL EINZUG. WOBEI ES JEDES MAL EHER AN EINEN BÜRGERKRIEG ERINNERT, UND JEDES MAL AUFS NEUE UNSERE EXEKUTIVE ÜBER FORDERT IST, DAS SIE VON NIEMANDEN MEHR ERNST GENOMMEN WERDEN, Hört euch BITTE MAL AN WAS & WIE die Exekutive via Megaphon versucht die Lage in den Griff zu bekommen, Da ist KOTTAN WEIT UNTER TRIEBEN, NUR PEINLICH, ABER ZU 100% UNTERHALTUNG PUR SEHR LUSTIGE ANSAGEN, ICH LIEBE SIE,BESSER ALS JEDE SITCOM, BITTE UNBEDINGT WEITER MACHEN

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