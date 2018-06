Video von mexikanischer Sex-Orgie aufgetaucht

Kurz vor Beginn der Fußball-WM haben es die mexikanischen Nationalspieler noch einmal krachen lassen. Neun Spieler haben mit 30 Escort-Damen den 1:0-Testspielsieg über Schottland in Mexico City gefeiert. Sie sollen deren Dienste für 24 Stunden gebucht haben, berichten lokale Medien in Mexiko. Nun ist ein Video der besagten Nacht im Netz aufgetaucht.

Auf dem Video ist zu sehen, wie sich neun Spieler, darunter Keeper Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo und Marco Fabian mit den Escort-Damen im Pool vergnügen.

Guillermo Cantu, Generalsekretär des mexikanischen Fußball-Verbandes, schloss aber generell eine Bestrafung aus, weil "sie kein Training verpasst haben". Auf die Freizeitgestaltung der Spieler habe der Verband keinen Einfluss. "Ein freier Tag ist ein freier Tag und das sind die Risiken, die mit solchen Freiheiten einhergehen", stellte Cantu.

Während sich das Team schon in Kopenhagen auf die Endrunde in Russland vorbereitet, reiste Kapitän Hector Herrera zurück in die Heimat. Der Star vom FC Porto musste zum Ehe-Rapport, um seiner Gattin eine Erklärung abzugeben.

Mexiko trifft bei der Weltmeisterschaft in Russland am 17. Juni in Moskau auf Deutschland. Die weiteren Gruppengegner sind Schweden und Südkorea.

