Vor Test-Hit: Alaba-Ansage an Klub-Kollege Neuer

Im Klagenfurter Wörthersee-Stadion werden die Augen am Samstag (18 Uhr) auf das deutsche Tor gerichtet sein. Manuel Neuer kehrt zwischen die Pfosten zurück, wird in der Startelf stehen. Das Duell gegen Österreich entscheidet, ob der Keeper von Bayern München fit genug für einen WM-Einsatz ist.

Dass sein Klubkollege zurück ist, freute David Alaba. Doch gleichzeitig versprach der ÖFB-Star dem Keeper einen heißen Tanz. "Wir werden dich morgen sicher herausfordern", schrieb der Bayern-Legionär auf Facebook. So kann sich der 32-Jährige zumindest richtig präsentieren.

Ob Neuer Schüsse von ÖFB-Starstürmer Marko Arnautovic halten muss, ist noch offen. Der West-Ham-Legionär musste das Abschlusstraining am Freitag abbrechen. Auch der DFB reist nicht in Bestbesetzung nach Klagenfurt. Mats Hummels und Thomas Müller bleiben im Trainingscamp in Südtirol.

Dafür werden zahlreiche andere ÖFB-Asse hochmotiviert sein. Neun Deutschland-Legionäre stehen im Kader von Franco Foda, der selbst zwei Länderspiele für den DFB absolvierte. So sagte etwa Augsburg-Legionär Martin Hinteregger: "Wir wollen ja nicht aus dem Urlaub zurückkehren und belächelt werden."

(wem)