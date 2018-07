Modric wird zum besten Spieler der WM gekürt

Die WM in Russland ist Geschichte! Frankreich krönte sich mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien zum Weltmeister. Nach dem Finale wird nicht nur mit dem WM-Pokal gejubelt, sondern es werden auch Auszeichnungen verteilt. Welche Spieler rockten die WM? Drei Super-Kicker wurden besonders hervorgehoben.

Zum besten Spieler des Turniers wurde Luka Modric gewählt. Der Kroatien-Star zog beim WM-Sensationsteam die Fäden, verpasste nur knapp den historischen ersten Titel. Zu Hause wartet aber Ungemach auf ihn. In einem Gerichtsverfahren muss er sich wegen Meineids verantworten, ihm droht sogar eine Haftstrafe.



Der "FIFA Young Player Award" geht an Frankreichs Kylian Mbappe. Der 19-Jährige ist der erste Teenager seit Brasilien-Legende Pele, der im WM-Finale ein Tor erzielte. Dafür gab es von der Ikone sogar ein Lob auf Twitter. "Willkommen im Klub! Es ist schön, Gesellschaft zu haben."

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B