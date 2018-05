WM-Gegner fordern Gnade für Peru-Kokser Guerrero

Erstmals seit 1982 hat sich Peru wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Doch mit Paulo Guerrero ist ausgerechnet der Star und Kapitän der Elf in Russland zum Zusehen verdammt. Der Grund ist äußerst pikant: Der ehemalige Bayern- und Hamburglegionär ist nach einem positiven Dopingtest auf Kokain in zweiter Instanz durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu einer 14-monatigen Sperre verurteilt worden.

Jetzt plädieren aber die Nationalmannschaftskapitäne Hugo Lloris, Mike Jedinak und Simon Kjaer der Gruppengegner Frankreich, Australien und Dänemark in einem offenen Brief an den Weltverband FIFA für eine vorübergehende Aussetzung der Sperre.

"Wollte weder betrügen noch Leistung verbessern"



"Aus unserer Sicht wäre es einfach nur falsch, ihn auf Grundlage von Untersuchungen, die ergeben haben, dass er weder betrügen noch seine Leistung durch verbotene Mittel verbessern wollte, von einem der Höhepunkte seiner Karriere auszuschließen", hält das Trio im Schreiben fest. "Deswegen richten wir ein Gnadengesuch an das FIFA-Council und bitten um die Aussetzung der Sperre für den Zeitraum von Perus WM-Teilnahme."

Unterstützung erhält der 34-jährige Guerrero auch von der internationalen Spielervereinigung FIFPro. Die Strafe ist in ihren Augen "unfair und unverhältnismäßig." Jetzt liegt der Ball bei FIFA-Boss Gianni Infantino. Er könnte Perus Topstar in letzter Sekunde noch begnadigen. So weit wird es aber nicht kommen.

Denn der Fußball-Weltverband FIFA will nicht gegen die 14-monatige Dopingsperre von Guerrero vorgehen. Bei einem Treffen mit dem Spieler und Perus Verbandspräsident Edwin Oviedo habe FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärt, dass man nicht gegen die Sanktion vorgehen könne, da sie vom Internationalen Sportgerichtshof CAS verhängt worden sei.

(red.)