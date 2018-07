WM-Goalies: Diese Hexer zaubern bei Halbfinal-Hits

Frankreich und Belgien am Dienstag in St. Petersburg sowie England und Kroatien am Mittwoch in Moskau ermitteln die zwei Finalisten der Fußball-WM 2018. Im Mittelpunkt werden auch wieder die Torhüter stehen: Routinier Hugo Lloris, Riese Thibaut Courtois, Aufsteiger Jordan Pickford und Elfmeterspezialist Danijel Subasic. Unterschiedlicher können Schlussmänner kaum sein, dennoch haben sie viel gemeinsam. Die vier Goalies im Portrait.

Hugo Lloris (31), Frankreich

Verein: Tottenham Hottspur.

Marktwert: 25 Millionen Euro.

Hugo Lloris ist der erfahrenste Torhüter im WM-Halbfinale, er bestreitet am Dienstag gegen Belgien sein 103. Länderspiel. Seit Jahren ist Lloris Kapitän im Nationalteam, er ist ein ruhiger Rückhalt, sachlich und stilsicher. Im WM-Auftaktmatch gegen Australien war er vier Jahre älter als der zweitälteste Akteur in der französischen Startformation.

Lloris weiß sich in vielen Lagen zu helfen – auf TV-Bildern war zu sehen, wie er im Viertelfinale gegen Uruguay den Angriff eines Rieseninsekts gekonnt abwehrte. Lloris spuckte die Heuschrecke oder Libelle kurzerhand aus.

Thibaut Courtois (26), Belgien

Verein: FC Chelsea.

Marktwert: 60 Millionen Euro.

Der belgische Stargoalie beendete im Viertelfinale die Träume von Brasilien. Mit der stärksten Torhüterleistung dieser WM profilierte sich Thibaut Courtois beim 2:1-Sieg als Matchwinner, er ließ die anstürmenden Brasilianer regelrecht verzweifeln.

Courtois ist ein moderner Torhüter, kräftig und fast zwei Meter groß, zudem mit sagenhaften Reflexen ausgestattet. Er ist faktisch der beste verbliebene WM-Keeper – und dürfte am Dienstag gegen Frankreich erneut eine Menge Arbeit haben.

Jordan Pickford (24), England

Verein: FC Everton.

Marktwert: 30 Millionen Euro.

Er ist vielleicht der größte Aufsteiger unter all den Aufsteigern in Englands junger Nationalmannschaft. Jordan Pickford hatte vor dieser WM nur drei Testländerspiele bestritten, nun gilt er als Garant für den Erfolg seines Teams. Der erst 24-Jährige scheint die schier jahrzehntelange Goalie-Misere der englischen Auswahl beendet zu haben.

Er zeigte auch im Viertelfinale gegen Schweden drei außergewöhnliche Paraden – und hatte eine Runde zuvor gegen Kolumbien als erster Torhüter Englands ein WM-Elfmeterschießen gewonnen. Seine nächste Herausforderung: Kroatien.

Danijel Subasic (33), Kroatien

Verein: AS Monaco.

Marktwert: 4,5 Millionen Euro.

Danijel Subasic gehört eigentlich nicht zu den Stars in Kroatiens Team. Aber er entpuppte sich bei dieser WM als Elfmeterspezialist, gegen Dänemark und Russland hielt er in zwei Penaltyschießen vier Versuche – und egalisierte damit den Rekord des Argentiniers Sergio Goycochea aus dem Jahr 1990.

Subasic trägt seit März 2008 bei jedem Spiel ein Shirt mit der Aufschrift "Forever", der Nummer 24 sowie einem Foto von Hrvoje Custic unter dem Torhüterleibchen. Sein bester Freund starb vor mehr als zehn Jahren, nachdem er während einer Partie gegen eine Betonmauer geprallt war.



Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)