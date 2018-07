WM-Kommentatorin kassiert wieder Shitstorm

Claudia Neumann kommentiert für das ZDF Spiele der WM in Russland – so weit, so normal könnte man sich im Jahr 2018 denken.

Doch die Kommentatorin polarisiert wie kein Zweite im Internet. Nach einer Vielzahl an sexistischen und beleidigenden Postings zeigte der deutsche TV-Sender die "Netz-Hetzer" sogar an.

Bei der Partie Belgien gegen Japan war Neumann wieder im Einsatz. "Kevin de Bruyne ist 150 Euro wert", erklärte sie. Dass siesich unmittelbar danach für den Versprecher entschuldigte und das Wort "Millionen" ergänzte, hielt zahlreiche Twitter-User aber nicht davon ab, sie sofort wieder zu verspotten.

Liebes @ZDF seit ihr noch ganz dicht? Jetzt lasst ihr die inkompetente Ätzstimme Neumann schon Abendspiele kommentieren!?😡#BELJPN — Biber (@1968biber) 2. Juli 2018

Wenn man normal Fußball schauen will und Claudia Neumann kommentiert #BELJPN pic.twitter.com/RwOyGEsBLf — Chakalak (@_Chakalak_) 2. Juli 2018

Wenn Claudia Neumann kommentiert und du seit 5 Minuten nicht ins Internet geschrieben hast, dass Frauen das nicht können. #BELJPN pic.twitter.com/PSCSEtoCje — WUMMS (@WummsSportshow) 2. Juli 2018

12 Minuten = 4 brutale Versprecher von Frau #Neumann Mal sehen ob sie die 30 erreicht. Grandiose Leistung. #BELJPN @ZDFsport — Dirkypower (@Dirky_Deluxe) 2. Juli 2018

Eine Vielzahl an Usern stellte sich aber auch auf die Seite von Neumann und verteidigte sie gegen die abwertenden Kommentare:

Wäre es möglich Fr. Neumann mehr Spiele zu geben?

Sie hat Ahnung wovon sie spricht, ist nicht so nervig wie andere Kommentatoren und wiederholt sich nicht ständig.



Ich kann den ganzen Hass gegen ihre Person nicht verstehen.

Besser als die männlichen Kollegen!@ZDFsport#BELJPN — Eine Person (@FT16J) 2. Juli 2018

Ich checke jetzt erst, dass da die ganze Zeit Frau Neumann spricht. Sehr angenehm. Kein hysterisches Herumgetue, aber auch nicht monoton. Sieht alles. Hält sich zurück, wo möglich. Weiß nicht was alle haben. #BELJPN — Natascha St (@Rabid_Glow) 2. Juli 2018

Die Claudia kommentiert Belgien - Japan..jaaawohl jaaa..gruß an euch Claudia Hater..😛 Sie ist die Beste unter den WM Kommentatoren 💪✌#BELJPN — GottesSohn Volki 🙏 😇 🌈 🗺 (@gottessohn13) 2. Juli 2018

Ganz viel Liebe und Respekt für Claudia #Neumann. Groß, dass sie trotz der Vollpfostenkommentare einfach weiter ihren Job macht und den Weg für Nachfolgerinnen ebnet. Danke! @ZDF #BELJPN — Anna Nym (@anna_nym) 2. Juli 2018

Claudia Neumann macht das ganz hervorragend! Super! Weiter so! #BELJPN — shortymatic (@shortymatic) 2. Juli 2018

Das könnte sie auch interessieren:

(Heute Sport)