WM-Schock! Flugzeug der Saudis fängt im Flug Feuer

Schock für das Team von Saudi-Arabien beim Flug von Moskau nach Rostow, wo die Saudis am Mittwoch gegen Uruguay spielen. Ein Triebwerk fiel während des Landeanflugs aus und fing Feuer.

Saudi-Arabiens Fußballverband bestätigte die technische Panne am Flugzeug, versicherte via Twitter aber, dass alle Spieler und die gesamte Delegation in Sicherheit und auf dem Weg in die Unterkunft seien.

Auch sportlich läuft die Endrunde für das Team bisher alles andere als rund. Gastgeber Russland schenkte den Saudis im Erföffnungsspiel gleich fünf Mal ein, selber gelang kein Tor. Alles andere als das Vorrunden-Aus wäre also eine große Überraschung.

? PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1– Ahdaaf (@ahdaafme) 18. Juni 2018

?| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they're heading to their residence safely.– Saudi National Team (@SaudiNT_EN) 18. Juni 2018

