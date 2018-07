Höhlen-Drama: WM-Star schenkt Kindern Trikots

Das Höhlen-Drama um eine eingeschlossene Jugend-Fußballmannschaft und ihren Trainer nahm am Dienstag ein glückliches Ende. Alle Kinder und der Trainer konnten aus der thailändischen Höhle gerettet werden.

Sehr zur Erleichterung zahlreicher Fußballstars, die sich auf Twitter über die positiven Nachrichten aus Thailand erfreut zeigten.

Besonders der englische Teamspieler Kyle Walker, der sich gerade mit den "Three Lions" auf das WM-Halbfinale gegen Kroatien am Mittwoch (20 Uhr) vorbereitet. Der 28-Jährige postete ein Bild eines der Burschen, der gerade ein englisches Teamtrikot trägt. "Ich möchte ihnen Trikots schicken. Kann mir da jemand mit der Adresse helfen?", fragte Walker.

Amazing news that all of the Thai kids are out of the cave safely! I'd like to send out shirts to them! Is there anyone who can help with an address? @England pic.twitter.com/pQYwW4SPh7