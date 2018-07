WM-Wette! Beckham muss mit Ibrahimovic zu IKEA

Wer hätte gedacht, dass Schweden ausgerechnet im ersten Turnier nach der Ära von Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic um das Halbfinale der WM mitspielt? Die Skandinavier haben eine bärenstarke Defensive und wollen am Samstag (16 Uhr) auch England den Spaß am Fußball nehmen.

Die Briten träumen hingegen vom zweiten Weltmeister-Titel. Der erste ist schon lange her: 1966.

Beide können auf die Unterstützung prominenter Fans zählen. Ibrahimovic lässt seine Karriere inzwischen bei LA Galaxy in Nordamerika ausklingen. Für die WM wurde er nicht berücksichtigt, weil er zuvor schon seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt hatte.

Jetzt hat er Zeit für wahnwitzige Wetten mit einer englischen Fußball-Ikone. David Beckham und "Ibra" lieferten sich schon vor dem Duell ihrer beider Heimatländer ein Wortgefecht im Netz.

Sie schlossen eine Wette ab.

Ibrahimovic schrieb an Beckham: "Yo. Wenn England gewinnt, lade ich dich zum Essen ein – wo auch immer in der Welt du willst. Aber wenn Schweden gewinnt, kaufst du mir bei Ikea, was ich will, ok?"

Beckhams Antwort: "Zlatan, wenn Schweden gewinnt, werde ich persönlich mit dir zu Ikea fahren und dir kaufen, was auch immer du für deine neue Mansion in LA brauchst. Aber wenn England gewinnt, möchte ich, dass du zu einem England-Spiel ins Wembley-Stadion kommst, ein England-Trikot trägst und in der Halbzeit Fisch und Chips isst.."

