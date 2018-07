Warum gibt es für diesen Kopfstoß nur Gelb?

In der 41. Minute gingen im WM-Achtelfinale zwischen England und Kolumbien die Wogen hoch. Die "Three Lions" forderten Elfmeter und eine rote Karte für eine Tätlichkeit. Die Kolumbianer witterten eine Schwalbe. Der Video-Referee musste eingreifen.

Doch was war passiert? Als England einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums zugesprochen bekam, gab es Tumulte und eine Rangelei. Jordan Henderson hatte sich in die kolumbianische Mauer geschmuggelt. Sehr zum Unmut von Wilmar Barrios.

Dem kolumbianischen Außenverteidiger brannten die Sicherungen durch. Barrios ließ sich zu einem leichten Kopfstoß hinreißen. Das nahm Henderson an, ließ sich theatralisch zu Boden fallen, hielt sich das Gesicht, obwohl er nur auf der Brust getroffen wurde.

Nach Untersuchung des Video-Referees gab Schiedsrichter Mark Geiger aus den USA dem Kolumbianer eine gelbe Karte. Keinen Strafstoß, kein Ausschluss. Die falscheste Entscheidung...



