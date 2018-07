Ausnahmesituation in Paris 15. Juli 2018 21:50; Akt: 15.07.2018 21:55 Print

Weltmeister Frankreich fürchtet Nacht der Randale

Frankreich in Ekstase! Als in Moskau der Schlusspfiff ertönte, brachen in Paris alle Dämme. Tausende Fans feierten auf den Straßen. Aber auch Angst geht um.