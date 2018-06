Neymar trickst Fans aus! Ankunft durch Hintertür

Neymar-Mania in Wien! Bereits sechs Stunden vor der geplanten Ankunft der Brasilianer warteten zahlreiche Fans vor dem "Ritz Carlton"-Hotel auf der Ringstraße, kurz nach 23:30 Uhr war es endlich soweit! Die Selecao kam bei der Luxus-Unterkunft an, doch wollte durch den Hintereingang verschwinden.

Nach einem Zwischenstopp in London ging es mit dem Jet ab nach Wien-Schwechat, mit dem Bus und unter Polizei-Schutz weiter in die Innenstadt. Am Ring erwarteten trotz der späten Uhrzeit hunderte Fans ihre Idole aus Südamerika.

Selecao trickst die Fans aus

Ein Autogramm, vielleicht sogar ein Selfie? Viele junge Fans wurden bitter enttäuscht, die Brasilianer kamen nicht beim Haupteingang an, sonder wollten sich durch den Hintereingang ins Hotel schleichen. Wir haben die Szenen im Video oben eingefangen!

Schon beim letzten Test in Wien im Jahr 2014 (2:1 für Brasilien) gaben sich Neymar und Co. nicht volksnah, die Superstars marschierten einfach an den wartenden Fans vorbei und direkt ins Hotel.

Brasiliens WM-Kader im Überblick

Luxus pur für Brasilien: Von der Dachterrasse blickt Neymar auf den Steffl. Im Spa-Bereich kann er im 18 Meter langen Pool abtauchen. Samstag um 15 Uhr bestreitet Brasilien im Happel-Stadion das Abschlusstraining. Zwei Stunden später steigt dort eine Pressekonferenz.

Am Sonntag (16 Uhr) steigt für die Star-Truppe im Happel-Stadion gegen Österreich der letzte WM-Härtetest.



