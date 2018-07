Wir sind WM! Linzer "Bua" kämpft im Finale um Titel

Ein Kicker aus Österreich in einem WM-Finale – das gab es vor der WM 2018 noch nie! Doch heute schreibt der in Linz geborene kroatische Doppelstaatsbürger Mateo Kovacic ein Stück Fußballgeschichte.

"Ich wusste gleich, dass es Mateo zu einem Spitzenklub schaffen wird. Er war in der Jugend eine Granate", erinnert sich Kovacics Jugendtrainer Igor Pavlovic im Gespräch mit "Heute". "Der Ball war immer sein bester Freund."

In der Sportmittelschule Linz-Kleinmünchen, dem Schülerliga-Rekordmeister mit acht Titeln, führte der hochveranlagte Edeltechniker im Mittelfeld Regie. Ehe ihn seine Eltern 2008 von der Schule nahmen, damit er in der Heimat den letzten Schliff als Fußballer erhalten konnte.

Ein gewagter Schritt, der sich aber lohnen sollte: Über Dinamo Zagreb und Inter Mailand (2013 bis 2015) landete Kovacic beim Champions-League-Seriensieger Real Madrid. Drei Mal stemmte er bereits den Pokal in der Königsklasse in die Höhe, auch wenn er in der spanischen Hauptstadt nicht zum Stammpersonal zählt.

Eltern fiebern heute in Moskau mit



In der Brust von Kovacic schlagen bis heute zwei Herzen: Eines aus Österreich und ein kroatisches. Wenn es sein prall gefüllter Terminkalender erlaubt, steht der heute 24-Jährige bei seinen Eltern, die noch immer in Pasching nahe Linz leben, für einen Besuch auf der Matte. Heute herrscht dort allerdings tote Hose, "Heute" weiß, dass die Eltern von Kovacic live in Moskau vor Ort mitfiebern werden.

Das tut auch sein Jugendtrainer Pavlovic im fernen Linz. "Jetzt wollen wir Weltmeister werden", erklärt er selbstbewusst. Nachsatz: "Aber bitte mit etwas weniger Dramatik." Sprich: Eine Verlängerung (Halbfinale) oder gar ein Elfmeterschießen wie im Achtel- und Viertelfinale würde sein Nervenkostüm wohl nicht ertragen...

