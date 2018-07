Zu viel FIFA! Löw musste Stars das Internet sperren

Es gibt einen europäischen Fußball-Weltmeister 2018! Wie er heißt, ist noch nicht geklärt. Frankreich und Belgien zogen am Freitag ins Halbfinale ein. Kroatien und Russland (20 Uhr), England und Schweden (16 Uhr) schnapsen sich am Samstag die verbleibenden zwei Semifinal-Tickets aus. Eines ist klar: Titelverteidiger Deutschland ist aus dem Rennen.

Das Team von Bundestrainer Jogi Löw enttäuschte, trat als Gruppenletzter die Heimreise an.

Selbstgefälligkeit, Grüppchenbildung und schlechte Form werden häufig als Gründe für das frühe Aus genannt.

Vielleicht haben es die Stars aber einfach mit dem Zocken an der Konsole übertrieben. Die "Bild" verriet am Samstag, dass der DFB seinen Kickern im russischen Quartier in Watutinki sogar das Internet für mindestens eine Nacht sperren musste.

Die Spieler seien zu lange an "FIFA 18" oder dem Shooter "Fortnite" gesessen.

