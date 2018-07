Vize-Weltmeister Kovacic zu teuer für Man City?

Nach dem Ende der WM übernimmt in Europa wieder der Vereins-Fußball das Kommando. Die spannendste Frage: Wer wechselt um welche Summe wohin?

Der 112-Millionen-Euro-Deal von Cristiano Ronaldo, der Real Richtung Juve verließ, war erst der Anfang. Mit Mateo Kovacic steht bei den "Königlichen" ein weiterer Kicker vor dem Absprung.

Der Kroate, der bekanntlich in Linz aufwuchs, hat das Interesse von Manchester City geweckt. "Ich bin drei Jahre in Madrid und habe nicht so viel gespielt. Es ist das Beste für mich, wenn ich zu einem Klub gehe, wo ich die Möglichkeit habe, konstant von Beginn an zu spielen. Das wünsche ich mir jetzt. Ohne Kontinuität werde ich all mein Potential nie zeigen können", sagt der Vize-Weltmeister.

Real will 80 Millionen Euro

Der Marktwert des 24-jährigen Mittelfeldspielers beläuft sich auf 30 Millionen Euro. Weil sein Vertrag noch bis 2021 läuft, verlangt Real wesentlich mehr – nämlich stolze 80 Millionen Euro.

Zu viel für die "Citizens"? Manchester ist nicht gewillt, diesen Betrag zu überweisen. Trainer Pep Guardiola soll mit seinem aktuellen Kader zufrieden sein und nicht um jeden Preis Verstärkungen fordern.

City ist aber nicht der einzige Kovacic-Interessent. Ausgerechnet der Stadtrivale Manchester United soll ebenfalls ein Auge auf Kovacic geworfen haben.





Das könnte Sie auch interessieren:

(red)