Geld regiert! WWE knickt vor Saudi-Regierung ein

Die WWE versucht einmal mehr den internationalen Markt auszubauen. Mit dem "Greatest Royal Rumble" will der Wrestling-Marktführer auch im arabischen Raum Fuß fassen. Für das Spezial-Event zaubert die WWE nicht nur zahlreiche Top-Matches aus dem Ärmel, sondern lässt auch vor den Veranstaltern gehörig die Hosen herunter.

Am nächsten Freitag (27. April um 18:00 Uhr unserer Zeit) steigen im King Abdullah Stadium in Jeddah die WWE-Superstars in den Ring und sollen den arabischen Markt mit einem absoluten Spektakel erobern. Roman Reigns gegen Brock Lesnar um den Universal-Titel, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura um den WWE-Titel, Undertaker gegen Rusev in einem Sarg-Match, zudem ein 50-Mann-Royal-Rumble. Die WWE packt alles aus, allerdings ohne die Damen.



Keine Damen-Matches

In der WWE heftet man sich die Womens Revolution derzeit groß auf die Fahnen, doch in Saudi-Arabien werden die Wrestling-Damen komplett ignoriert. Der Grund dafür ist kulturell bedingt: Frauen bei Sport-Veranstaltungen werden dort nicht gerne gesehen. Böse Zungen sagen nun, dass die WWE aufgrund des erwartbaren Erfolgs vor den stinkreichen Scheichs eingeknickt ist und einfach so tut, als würden die Damen nicht existieren.

Familien statt Stimmung



Das ist allerdings nicht das einzige Problem, mit dem der Wrestling-Konzern gerade kämpft. Die absoluten Top-Plätze im Stadion werden ausschließlich Familien zur Verfügung gestellt, so stellt sich das die saudische Regierung vor. Weltweit soll der Eindruck entstehen, wie familienfreundlich der Wüstenstaat ist und WWE wird mit den Kameraeinstellungen dazu beitragen.

Für Single-Männer wurden lediglich schlechte Plätze angeboten, obwohl die Nachfrage riesig ist. Dies ist in Saudi-Arabien so üblich, alleinstehende Männer werden auch in Restaurants, Kinos und Parks strikt von Familien getrennt. Die Stimmung im Stadion wird darunter sicherlich extrem leiden.

Top-Zeit in Europa

Während sich die Fans in Europa über ein PPV zur Prime-Time freuen, droht das "Greatest Royal Rumble" im Stadion also zum Stimmungskiller zu werden. Das Event gibt es natürlich im WWE Network LIVE zu sehen, immerhin muss man als Wrestling-Fan diesmal nicht bis spät in die Nacht aufbleiben!

(pip)