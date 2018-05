Großartige Action bei WWE Backlash: Alle Ergebnisse

Mit WWE Backlash startet die größte Wrestling-Company der Welt endgültig in das neue Jahr. Nach der Wrestlemania und dem Greatest Royal Rumble wurde auch bei Backlash Geschichte geschrieben.

WWE-Champion AJ Styles musste abermals gegen Shinsuke Nakamura ran, Roman Reigns bekam es mit der Submission Machine Samoa Joe zu tun.

+++ ACHTUNG! Folgender Artikel enthält massive Spoiler! Wer sich WWE Backlash noch ansehen möchte, der sollte ab hier nicht mehr weiterlesen! +++

Bevor es für die WWE auf Europa-Tour (Am 17. Mai in Wien) geht, brannten die Superstars von Raw und Smackdown in Newark, New Jersey ein wahres Feuerwerk ab.

Den Anfang machte Intercontinental Champion Seth Rollins gegen The Miz. Der Hollywood-A-Lister wollte den IC-Title zu Smackdown mitnehmen, "Monday Night Rollins" hatte da aber etwas dagegen! In einem unfassbar genialen Match setzte sich Rollins mit einem Curb Stomp durch, nachdem er zuvor aus einem Figure-4-Lock und zwei Skull-Crushing-Finales entkommen war! This is awesome!

Frechdachs Alexa Bliss wollte ihren Raw-Womens-Titel zurück haben. Little Miss Bliss brachte Nia Jax bis ans Limit, am Ende lief sie aber in einen verheerenden Samoan Drop - 1,2,3 Nia behält den Gürtel!

Insgesamt 38 Titel haben Jeff Hardy und Randy Orton gemeinsam gesammelt, an Star-Power mangelte es im US-Titel-Match nicht, allerdings leider an der Story. Die beiden lieferten zwar ein ordentliches Match ab - Jeff siegte nach einer Swanton Bomb - die beiden brauchen aber unbedingt ein vernünftiges Programm, sonst wird der US-Championship leider zur "Pinkelpause". Wie man es richtig macht, hat es die WWE mit Miz und dem Intercontinental-Titel im letzten Jahr bewiesen!

Über drei Jahre haben wir auf ein Singles-Match von Daniel Bryan gewartet. Leider hieß der Gegner "nur" Big Cass, mit dem Riesen konnte Bryan sein volles Potenzial nicht ausschöpfen, dennoch siegte er im YES-Lock. Danach wurde er allerdings vom schlechten Verlierer auseinander genommen, diese Fehde wird uns wohl noch länger begleiten.

Carmella bleibt Smackdown-Womens-Champion und darf sich dabei beim Knie von Charlotte Flair bedanken. Nach einem Moonsault-Konter knickte der "Queen" das linke Knie weg, "Mella" nutzte dies sofort zu einem Pinfall.

Dann war es schon Zeit für das eigentliche Main-Event des Abends. AJ Styles und Shinsuke Nakamura lieferten sich die erhoffte No-DQ-Schlacht. AJ trug nach einem missglückten Chair-Shot eine tiefe Schnittwunde im Gesicht davon, dann war es wieder Zeit für die Low-Blows. Der Japaner ging Styles wieder an die Nüsse, diesmal schlug aber AJ zurück. Nach einem Doppel-Kick in die Weichteile endete das Match, keiner konnte mehr aufstehen, AJ bleibt Champion. Die Fehde bleibt heiß, hoffentlich bringt das nächste Match eine klare Entscheidung, gerne auch ohne Hoden-Massaker.

After a DOUBLE LOW BLOW, neither @AJStylesOrg nor @ShinsukeN could answer the count of 1️⃣0️⃣, so AJ Styles is STILL your @WWE Champion! #WWEBacklash pic.twitter.com/Aql9vG3iZ2 — WWE (@WWE) 7. Mai 2018

Die Großmäuler Sami Zayn und Kevin Owens bekamen es mit geballter Power zu tun. WWE-Rückkehrer Bobby Lashley und Braun Strowman verbündeten sich gegen die zwei vorlauten Kanadier. Die beiden "Best Friends" waren aber mehr mit sich selbst beschäftigt, Sami verpasste Kevin eine klassische Watsch'n und lief davon, Strowman verpasste Owens einen Powerslam, damit war die Geschichte gegessen. Bei WWE Live in Wien ist das Re-Match angesetzt, wir sind gespannt, wie die Sache mit Sami und Kevin weitergeht.

Bevor Samoa Joe endgültig zu Smackdown wechselt, wollte die "Submission Machine" Roman Reigns vom "Big Dog" zum kleinen Welpen machen. Die Fans in der Halle waren klar auf der Seite von Joe, Roman wurde wieder einmal gnadenlos ausgebuht. Noch vor dem offiziellen Start legte Joe los und warf Reigns durch den Spanish Announcetable!

NO TIME is being wasted by @SamoaJoe, as this match has not even started yet! #WWEBacklash pic.twitter.com/SaTnvq7T1Z — WWE Universe (@WWEUniverse) 7. Mai 2018

Samoa Joe nahm Reigns langsam Stück für Stück auseinander, was aber leider für "Boring!" und "CM Punk!"-Rufe in der Halle sorgte. Niemand verstand, warum dieses Match ans Ende der Show gesetzt wurde.

Wieder einmal brachte ein Spear aus dem Nichts die Entscheidung, Roman Reigns holte sich den Sieg. Den Fans schmeckte das überhaupt nicht, es bleibt ein bitterer Beigeschmack für ein großartiges WWE-PPV.

Seth Rollins gegen The Miz oder auch AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura wäre ein würdiges Main-Event gewesen, leider versteift sich WWE-Boss Vince McMahon immer noch auf Roman Reigns. Bezeichnend ist auch, dass zahlreiche Fans beim Main-Event die Halle schon verlassen hatten.

Lots of empty seats that were totally full an hour ago. Doesn’t help that they seem to be purposely having a bad match. #WWEBacklash pic.twitter.com/2ctrw4w3pY — Wrestleview.com (@wrestleview) 7. Mai 2018

