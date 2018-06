Mit 63: Wrestling-Legende Big Van Vader verstorben

Für viele Wrestling-Fans galt Big Van Vader als einer der besten Big-Men aller Zeiten.

Leon White, wie er mit richtigem Namen hieß, feierte vor allem in den Neunzigern große Erfolge. Er war sowohl in der WWE, der WCW, als auch bei New Japan Pro Wrestling aktiv.

Wie sein Sohn auf Twitter mitteilte, ist White bereits am Montag im Alter von 63 Jahren an den Folgen einer schweren Herzerkrankung verstorben.

Uns erreicht gerade die traurige Nachricht, dass #Vader verstorben ist. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, Freunden und Fans – https://t.co/VHuxFiF161 — WWE Deutschland (@WWEDeutschland) June 20, 2018

(heute.at)