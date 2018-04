UFC-Ikone Ronda Rousey mit WWE-Fight Wien

Wrestling-Fans aufgepasst! Die WWE kommt im Mai in die Bundeshauptstadt und hat einen Leckerbissen mit im Gepäck.

UFC-Superstar Ronda Rousey wird nach ihrem erfolgreichen Debüt bei der Wrestlemania 34 auch in Wien kämpfen. Das gab die WWE am Freitag offiziell bekannt.



Am 17. Mai können Kampfsport-Freunde der wohl größten Vertreterin ihrer Zunft ganz genau auf die Fäuste und Beine schauen. Das WWE-Event findet in der Wiener Stadthalle statt.

Neben Wien wird sie auch Genf, Turin und Paris zu bestaunen sein.

(Heute Sport)