Vergewaltigung? WWE-Star steht vor Karriere-Aus

Ist Enzo Amore ein Vergewaltiger? Der WWR-Cruiserweight-Champion muss seine Karriere auf unbestimmte Zeit unterbrechen, nachdem eine junge Frau schwere Vorwürfe gegen ihn erhob.

Vergewaltigung?



Konkret behauptet die Frau auf Twitter, von dem Wrestler und zwei anderen Männern im Oktober unter Drogen gesetzt worden zu sein. Anschließend habe Amore sie vergewaltigt, die beiden Mittäter sollen das zugelassen haben. Das Opfer habe danach 45 Tage in einer Nervenheilanstalt verbracht, jetzt will sie vor Gericht Klage erheben.

"Null Toleranz"



Die WWE reagierte sofort. "Enzo Amore ist suspendiert, bis die Angelegenheit geklärt ist", heißt es in einer Aussendung. Nachsatz: "Wir haben null Toleranz bei sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen."

Publikumsliebling

Amore hätte am Sonntag beim Royal Rumble seinen Titel gegen Cedric Alexander verteidigen sollen. Er gehört seit 2016 zum WWE-Hauptkader und ist wegen seines Charismas und seiner komischen Promo-Ansprachen bei den Fans beliebt. Hinter den Kulissen soll er bei den Kollegen allerdings weniger beliebt sein, seine Degradierung von der Schwergewichts-Szene in das Cruiserweight soll dazu beigetragen haben.

