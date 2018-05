WWE Backlash: Matches, Uhrzeit, Live-Stream, TV

In der WWE geht es Schlag auf Schlag! Nur eine Woche nach dem Greatest Royal Rumble geht es schon mit WWE Backlash weiter. In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt das Großevent in Newark, New Jersey. Wir haben alle Matches, Uhrzeit und Infos zu TV-Übertragung und Live-Streaming!

Mit WWE Backlash kehrt der Wrestling-Marktführer wieder zu kombinierten PPVs der Raw- und Smackdown-Superstars zurück. In der Nacht von Sonntag auf Montag geht es um 1:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit los mit der Kickoff-Show, die Haupt-Show startet um 2:00 Uhr.

WWE Network und Sky Select

Wie gewohnt können sich Wrestling-Fans das Event auf dem WWE-Network live ansehen. Für neue Abonnenten ist das erste Monat sogar gratis. Auch über Sky Select kann man sich die Großveranstaltung bestellen.

Ein Spektakel ist garantiert! Im Main-Event wird AJ Styles seinen WWE-Titel gegen Shinsuke Nakamura auf’s Spiel setzten – in einem No-Disqualification-Match. Weitere Highlights: Roman Reigns gegen Samoa Joe und Seth Rollins gegen The Miz um den Intercontinental Championship.

Alle Matches im Überblick:

WWE Championship - No DQ-Match

AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Roman Reigns vs. Samoa Joe

WWE Intercontinental Championship

Seth Rollins (c) vs. The Miz

Raw Womens Championship

Nia Jax (c) vs. Alexa Bliss

SmackDown Womens Championship

Carmella (c) vs. Charlotte Flair

Daniel Bryan vs. Big Cass

Bobby Lashley & Braun Strowman vs. Kevin Owens & Sami Zayn

WWE United States Championship

Jeff Hardy (c) vs. Randy Orton

(Heute Sport)