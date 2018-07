Kampf gegen Cormier 12. Juli 2018 10:53; Akt: 12.07.2018 10:54 Print

WWE-Champion Brock Lesnar zurück zur UFC

Brock Lesnar wird die WWE spätestens im Jänner 2019 verlassen. "The Beast Incarnate" will zurück in die UFC und Daniel Cormier herausfordern.