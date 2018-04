WWE Greatest Royal Rumble: Uhrzeit, Stream

Am Freitag den 27. April will die WWE mit dem Greatest Royal Rumble die Herzen der Fans in Saudi-Arabien erobern. Wir haben alle Infos zu den großen Matches, Live-Streaming und Uhrzeit des Events in Jeddah.

Das Wichtigste zuerst! Endlich dürfen wir in Mitteleuropa eine WWE-Großveranstaltung zur Prime-Time erleben. Am Freitag startet das Event schon um 18:00 Uhr unserer Zeit und kann natürlich LIVE auf dem WWE Network mitverfolgt werden. Für neue Abonnenten ist das Network sogar einen Monat lang gratis zu empfangen.



Das Event ist vollgepackt mit sensationellen Matches, wir dürfen uns fast über eine Neuauflage der Wrestlemania freuen. Alle Kämpfe im Überblick:

WWE Championship - Steel Cage Match

Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

Sarg-Match

The Undertaker vs. Rusev

WWE Championship

AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

John Cena vs. Triple H

WWE Intercontinental Championship

The Miz vs. Finn Bálor vs. Seth Rollins (c) vs. Samoa Joe

SmackDown Tag Team Championship

The Bludgeon Brothers: Erick Rowan & Luke Harper (c) vs. The Usos: Jimmy & Jey Uso

Raw Tag Team Championship

The Bar: Sheamus & Cesaro vs. "Woken" Matt Hardy & Bray Wyatt

WWE United States Championship

Jeff Hardy (c) vs. Jinder Mahal

WWE Cruiserweight Championship

Cedric Alexander (c) vs. Kalisto

50-Man Royal Rumble Elimination Match

Bisher bestätigte Teilnehmer: Daniel Bryan, Braun Strowman, Kurt Angle, Shane McMahon, Chris Jericho, Mark Henry, Rey Mysterio, Elias, Kevin Owens, The Great Khali, Bobby Roode, Baron Corbin, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Apollo Crews, Shelton Benjamin, Sin Cara, Chad Gable, Goldust, Titus O’Neil, Mojo Rawley & Dolph Ziggler

(Heute Sport)