WWE Money in the Bank: Alle Matches, neue Uhrzeit

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt in der WWE das große Money in the Bank-Event. Auch der WWE-Titel steht auf dem Spiel! Achtung: Ab diesem PPV gibt es neue Beginnzeiten in der WWE!

Schon um Mitternacht europäischer Zeit startet die Kickoff-Show. Money in the Bank steigt dann ab 1 Uhr. Action ist garantiert mit zwei Leiter-Matches und einer hochkarätigen Card.

Alle Matches im Überblick:

WWE Championship - Last Man Standing Match

AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Raw Womens Championship

Nia Jax (c) vs. Ronda Rousey

SmackDown Womens Championship

Carmella (c) vs. Asuka

Money in the Bank Ladder Match

Samoa Joe vs. Kevin Owens vs. Bobby Roode vs. Braun Strowman vs. The Miz vs. Rusev vs. Finn Bálor vs. 1 Mitglied von The New Day

Money in the Bank Ladder Match

Lana vs. Natalya vs. Alexa Bliss vs. Charlotte Flair vs. Ember Moon vs. Becky Lynch vs. Naomi vs. Sasha Banks

Roman Reigns vs. Jinder Mahal

SmackDown Tag Team Championship - Kickoff Match

The Bludgeon Brothers: Luke Harper & Erick Rowan (c) vs. Karl Anderson & Luke Gallows

Bobby Lashley vs. Sami Zayn

WWE Intercontinental Championship

Seth Rollins (c) vs. Elias

Daniel Bryan vs. Big Cass

