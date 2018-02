WWE-Revolution! Nur noch kombinierte PPV-Events

Die WWE stellt die Weichen für die Zukunft! Wie die Wrestling-Company jetzt bekannt gab, wird es nach Wrestlemania 34 keine getrennten PPV-Veranstaltungen mehr geben. Die Raw- und Smackdown-Superstars kämpfen dann wieder bei gemeinsamen Großevents.

Weil die erhöhte Anzahl der PPVs nach dem Brand-Split nicht den gewünschten Erfolg brachte, wird die WWE die Anzahl der Großveranstaltungen wieder reduzieren. Das passiert gleich nach Wrestlemania im April. Ab dann wird es wieder gemeinsame Events geben, die Story-Lines sollen aber weiterhin getrennt verlaufen.

Gut für Fans, schlecht für Mid-Carder

Es sieht auch danach aus, dass die Großveranstaltungen künftig an die vier Stunden dauern werden. Während die reduzierte Anzahl der PPVs bei den Fans weitgehend als gute Entscheidung angesehen wird, haben einige Wrestler Sorgenfalten. Die bereits jetzt schon unterrepräsentierte Mid-Card könnte weiterhin an Stellenwert verlieren und nur die großen Superstars scheinen genügend Zeit für ihre Auftritte zu bekommen.

Die Umstellung bedeutet wohl auch, dass wir uns in den wöchtentlichen Sendungen auf mehr Titel-Kämpfe um die unteren Gürtel freuen dürfen, weil nicht für alle Divisions genügend Spotlight zur Verfügung stehen wird. Das Produkt könnte dadurch also auch an Qualität gewinnen. Wir sind gespannt!

PS: Solltet ihr es verpasst haben! Braun Strowman und der Kontrasbass:

Der komplette PPV-Kalender 2018:

25.02: Elimination Chamber (Raw)

11.03: Fastlane (Smackdown)

08.04: WrestleMania 34

06.05: Backlash

17.06: Money in the Bank

15.07: Extreme Rules

19.08: SummerSlam

16.09: Hell in a Cell

21.10: Tables, Ladders & Chairs

18.11: Survivor Series

16.12: Clash of Champions

(pip)