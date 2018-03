WWE-Schocker! John Cena fordert Undertaker heraus

Die WWE-Gerüchte scheinen wahr zu sein, John Cena hat doch eine Road to Wrestlemania 34! Der 16-fache World-Champion forderte den Undertaker offiziell bei Monday Night Raw zu einem Traum-Match heraus.

"Leg dein Ego zur Seite und hör auf dich vor deinen ewigen Entschuldigungen zu verstecken! Du bist nicht zu alt, sonst würdest du keine Workout-Videos auf Instagram posten. Nur du selbst verhinderst dieses Match, du Ego-Maniac", lederte Cena bei Monday Night Raw los.



"Wollt ihr sehen, wie mir der Undertaker vor 75.000 Fans den Tombstone-Piledriver verpasst?" - Die klare Antwort des Publikums lautete "YES! YES! YES!" - "Du kannst es gerne versuchen! Entweder ich komme zu Wrestlemania als Fan, ober wir beide schreiben Geschichte", heizte Cena der Halle in Detroit ein.

"Der Ball liegt auf deiner Seite. Mal schauen, ob der Deadman noch lebt", John Cena hat eine absolute Bombe platzen lassen. Hoffentlich nimmt der Taker an!

(Heute Sport)