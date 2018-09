WWE-Sensation! Shawn Michaels vor Comeback?

Bahnt sich eine riesige Sensation in der WWE an? Ex-Superstar Shawn Michaels könnte nämlich für ein letztes Match in den Ring zurückkehren. Der Showstopper sprach in einem Interview offen über ein mögliches Comeback.

Beim britischen Sky Sport meinte Michaels, dass er kein Problem hätte für ein weiteres Match zur WWE zurückzukehren. Allerdings nur, wenn es sich um keine langfristige Sache handelt. Außerdem dürften die Fans nicht mit dem „alten“ Shawn Michaels rechnen, den sie von früher kennen.

Als mögliche Gegner könnte sich "Mr. Wrestlemania" AJ Styles oder Daniel Bryan vorstellen. Sein letztes Match bestritt Michaels im Jahr 2010 bei der Wrestlemania gegen Undertaker.

(Heute Sport)