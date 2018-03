WWE-Star Shane McMahon in Spital eingeliefert

Große Sorge um WWE-Superstar Shane McMahon! Der Smackdown-Boss musste mit einer Dickdarm-Erkrankung ins Spital gebracht werden, zudem wurde ein Nabelbruch festgestellt. Sein Match bei Wrestlemania 34 wackelt gehörig.

In 12 Tagen ist es soweit! Wrestlemania 34 steht auf dem Programm. Dort sollen auch Kevin Owens und Sami Zayn gegen Daniel Bryan und Shane McMahon antreten. Sollten die beiden Bad-Boys gewinnen, bekommen sie ihre Jobs wieder. Dieser Fight wackelt aber gehörig.

Antibiotika und Operation

Shane McMahon wurde nämlich mit akuter Divertikulitis in ein Krankenhaus in New York gebracht. Zudem hat Shane bei der Attacke von Owens und Zayn offenbar einen Nabelbruch erlitten. Nach einer Behandlung mit Antibiotika soll der Smackdown-Commissioner operiert werden.

Für die WWE wird es nun ein Wettlauf mit der Zeit. Noch steht das Match auf der Wrestlemania-Card, doch es muss wohl bis zuletzt gezittert werden, ob Shane rechtzeitig fit wird.

(Heute Sport)