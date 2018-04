WWE-Star stolpert und wird vom Ring verschluckt

Die WWE lieferte beim Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien eine großartige Show ab, doch eine Aktion toppte alles. Wrestler Titus O'Neil war bei seinem Einmarsch ein wenig übermotiviert.

Der Muskel-Riese stolperte, stürzte und verschwand unter dem Ring. Auch die sonst so ernsten WWE-Kommentatoren konnten ihr Lachen nicht halten. Das war auch sicherlich das beste Hoppala der letzten Jahre!

Titus O’Neil just earned his place in Royal Rumble History. #WWEGRR @WrestlingInc pic.twitter.com/CuA9aeYNsU

Not in the script. WWE’s Titus O’Neill trips while running to the ring, slides underneath it. pic.twitter.com/lhQKKrAtbB