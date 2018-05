WWE-Stars: "Wären gerne länger in Wien geblieben!"

Am Donnerstag gastierten die WWE-Superstars mit einer fantastischen Show in der Wiener Stadthalle. Wir haben uns im Vorfeld mit Kevin Owens und Matt Hardy getroffen. Die beiden Wrestler plauderten über ihr stressiges Tour-Leben und warum sie besonders in Österreich lieber länger geblieben wären.

"In der WWE hat sich in letzter Zeit so viel geändert. Alles ist globaler, viel riesiger. Wir reisen rund um die ganze Welt, eine Herde von Social-Media-Typen verfolgt uns rund um die Uhr. Auch die Shows sind viel größer geworden, die ganze Produktion und auch die Dichte an großartigen Wrestlern", schwärmt Matt Hardy, der nach langer Pause im letzten Jahr bei Wrestlemania 33 zurückkehrte.

Hardy: "Großer Sightseeing-Fan!"

Hardy verrät, warum er lieber in Wien bleiben würde und nicht gleich wieder ins Flugzeug steigen will: "Wenn wir in Europa sind, gefällt es mir extrem, wenn ich Zeit zum Sightseeing habe. Am liebsten würde ich jetzt vier Tage hier in Wien bleiben, um alles anzusehen. Ich interessiere mich sehr für historische Gebäude und auch die Historie der Länder ist immer spannend. Leider haben wir auf dieser Tour keine Zeit. Trotzdem freuen wir uns immer extrem auf das Publikum. In Europa geht’s immer voll zur Sache, vor allem mich und meinen Bruder Jeff feuern die Fans immer lautstark an."

Owens: "Wissen oft gar nicht, wo wir sind!"

Kevin Owens kam zur vor unserem Interview direkt vom Flughafen: "Wir wissen oft nicht, in welcher Stadt wir gerade sind. Die Europa-Tour ist immer der volle Stress. Ich schlafe auch überhaupt nicht gut, bin oft bis fünf, sechs in der Früh wach. Heute schaue ich aus dem Hotelfenster und denke: Aha, das ist Wien! Mehr sehen wir leider nicht. Es geht nonstop von einer Stadt zur nächsten. Viele Leute sparen ihr ganzes Leben, um diese Städte in Europa zu sehen. Aber es macht auch unheimlich Spaß, weil die Leute hier sehr freundlich und laut sind."

"Es hätten sich viele Städte in Europa ein eigenes WWE-PPV verdient, das kann aber leider ich nicht entscheiden. Wir kommen aber immer sehr gern zu den Live-Shows hier her", würde sich Owens über mehr Action in Europa freuen.



