WWE Summerslam: Alle Matches, Stream, Uhrzeit

In der Nacht von Sonntag (19. August) auf Montag steigt in der WWE wieder die größte Party des Sommers. Der WWE Summerslam 2018 geht in Brooklyn über die Bühne und garantiert für mächtige Action mit einer prall gefüllten Match-Card. Wir blicken auf alle Kämpfe und haben alle Infos zu Uhrzeit und (gratis) Streaming!

Für den WWE Summerslam 2018 ist eine Gesamtlaufzeit von knapp acht Stunden eingeplant - die beballte Wrestling-Action aus dem Barclays Center in New York City! Es geht bereits um 23 Uhr unserer Zeit mit der Kickoff-Show los, die Main-Show startet um 1 Uhr nachts.

Wie immer kann die WWE-Großveranstaltung live über das WWE Network verfolgt werden. Sollten Sie das Network noch nicht ausprobiert haben, ist der Summerslam im Zuge eines Test-Monats sogar gratis. Außerdem kann man das Wrestling-Highlight via Sky Select bestellen.

Die Match-Card verspricht einige Highlights. Kann Roman Reigns endlich Brock Lesnar als WWE Universal Champion entthronen und welche Rolle wird dabei Paul Heyman spielen? Schafft Ronda Rousey die Sensation und krönt sich nur wenige Monate nach ihrem WWE-Debüt gegen Alexa Bliss zur Raw Womens Championesse? AJ Styles und Samoa Joe haben eine ganz persönliche Fehde am Laufen. Im Mittelpunkt: AJs Familie und der WWE Championship!

Alle Matches gibt's hier im Überblick:

WWE Universal Championship: Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

WWE Championship: AJ Styles (c) vs. Samoa Joe

Raw Women’s Championship: Alexa Bliss (c) vs. Ronda Rousey

Triple Threat Match SmackDown Women’s Championship: Carmella (c) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair

WWE Intercontinental Championship: Dolph Ziggler (c) with Drew McIntyre vs. Seth Rollins with Dean Ambrose

WWE United States Championship: Shinsuke Nakamura (c) vs. Jeff Hardy

Match um den MITB-Koffer: Braun Strowman vs. Kevin Owens

SmackDown Tag Team Championship: The Bludgeon Brothers (c) vs. The New Day

Finn Bálor vs. Baron Corbin

Daniel Bryan vs. The Miz

