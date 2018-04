WWE Wrestlemania 34: Live-Stream, Uhrzeit, TV

WWE Wrestlemania 34 steht vor der Tür! Wir haben alle Infos zu den Matches, Uhrzeit und wo Sie sich das größte Wrestling-Event des Jahres ansehen können!

In der Nacht von Sonntag 8. April auf Montag 9. April 2018 findet die 34. Auflage der Wrestlemania im Super-Dome von New Orleans statt. Schon um 23:00 mitteleuropäischer Zeit geht es los mit dem Spektakel, dann startet die Kickoff-Show. Um 1 Uhr geht’s los mit dem tatsächlichen PPV.

Über das WWE Network kann man das Event als Stream verfolgen, via Sky Select kann man das PPV bestellen. Neue Kunden vom WWE Network können die Wrestlemania 34 im Zuge eines gratis Test-Monats sogar kostenfrei ansehen.

Die Match-Card ist prall gefüllt, Action ist garantiert! Chris "Bambikiller" Raaber hat die Ergebnisse für uns getippt. HIER GEHT’S ZUR STORY!

Die komplette Match-Card im Überblick:

WWE Universal Championship

Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

WWE Championship

AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Mixed Tag Team Match

Kurt Angle & "Rowdy" Ronda Rousey vs. Triple H & Stephanie McMahon

Tag Team Match

Shane McMahon & Daniel Bryan vs. Kevin Owens & Sami Zayn

Smackdown Womens Championship

Charlotte Flair (c) vs. Asuka

Raw Womens Championship

Alexa Bliss (c) vs. Nia Jax

WWE United States Championship - Fatal 4-Way Match

Randy Orton (c) vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal vs. Rusev

SmackDown Tag Team Championship - Triple Threat Match

The Usos: Jimmy & Jey vs. The Bludgeon Brothers: Erick Rowan & Luke Harper vs. The New Day

Raw Tag Team Championship

The Bar: Cesaro & Sheamus vs. Braun Strowman & ???

----

Die drei Matches in der Kickoff-Show:

WWE Cruiserweight Championship

Cedric Alexander vs. Mustafa Ali

André the Giant Memorial Battle Royal

Bisher bestätigte Teilnehmer: Goldust, "Woken" Matt Hardy, Dolph Ziggler, Tyler Breeze, Fandango, Scott Dawson, Dash Wilder, Mojo Rawley, Baron Corbin & Tye Dillinger

WrestleMania Womens Battle Royal

Bisher bestätigte Teilnehmerinnen: Liv Morgan, Ruby Riott, Sarah Logan, Becky Lynch, Sasha Banks, Natalya, Naomi und Bayley



(Heute Sport)