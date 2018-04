WWE in Wien! Hammer-Matches wurden fixiert

Am 17. Mai ist es in der Wiener Stadthalle wieder Zeit für WWE-Action! Die Raw-Superstars kommen mit geballter Star-Power nach Wien, nun wurden die Matches für das große Spektakel in Wien fixiert.

Im Main-Event kämpft Roman Reigns gegen Samoa Joe, das wird die Revanche für ihr kommendes Match bei WWE Backlash. Die beiden können sich nicht ausstehen, es wird wohl ordentlich krachen.

Auch EX-UFC-Superstar Ronda Rousey ist in Wien dabei, sie nimmt es mit Mickey James auf. Ebenfalls mit dabei: Seth Rollins, Braun Strowman, Baron Corbin, Bobby Lashley und Elias.

Alle Matches im Überblick:

Roman Reigns vs. Samoa Joe

WWE Intercontinental Championship - Fatal Four-Way Match

Seth Rollins (c) vs. Finn Bálor vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal

Braun Strowman vs. Baron Corbin

Raw Tag Team Championship

"Woken" Matt Hardy & Bray Wyatt (c) vs. Kevin Owens & Sami Zayn

Raw Womens Championship - Fatal Four-Way Match

Nia Jax (c) vs. Bayley vs Sasha Banks vs. Alexa Bliss

"Rowdy" Ronda Rousey vs. Mickie James

Bobby Lashley vs. Elias

Aufgrund von Verletzungen oder Last-Minute-Entscheidungen können sich die Matches natürlich noch ändern.

(Heute Sport)