WWE verlängert PPVs und ändert die Beginn-Zeiten

In der WWE gibt es weitere Umstrukturierungen. Der Wrestling-Marktführer verlängert die PPV-Veranstaltungen um eine Stunde, dafür gibt es frühere Beginnzeiten. Ab 2019 wird außerdem Smackdown wieder auf den Freitag verlegt.

Seit WWE Backlash veranstaltet die Company nur noch gemeinsame PPVs mit Raw- und Smackdown-Superstars. Damit beide Roster genügend Aufmerksamkeit in den Großveranstaltungen bekommen und die Mid-Card nicht völlig untergeht, werden normale PPVs künftig vier Stunden, die ganz großen Events fünf Stunden dauern.

Money in the Bank startet um 1 Uhr

Wichtig auch für Fans in Europa: Großveranstaltungen starten bereits um 1 Uhr unserer Zeit. Die Kickoff-Shows laufen künftig ab Mitternacht. Bereits am 17. Juni bei WWE Money in the Bank gelten die neuen Zeiten.

Im Zuge eines neuen TV-Deals mit FOX Sports wird Smackdown LIVE ab 2019 nicht mehr am Dienstag, sondern wie auch früher schon, jeden Freitag über die Bühne gehen. Knapp eine Milliarde Dollar soll die WWE dabei einnehmen.



(Heute Sport)