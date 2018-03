YES! Daniel Bryan darf wieder in den WWE-Ring

Der Traum aller WWE-Fans ist wahr geworden! Superstar Daniel Bryan darf wieder als aktiver Fighter in den Ring steigen! Nach zahlreichen medizinischen Untersuchungen bekam Bryan das Okay, um wieder als Wrestler zu arbeiten.

Nach diversen Gehirnerschütterungen und anderen Verletzungen musste Bryan 2016 seine Karriere beenden. Das war allerdings nur vorübergehend. Ab jetzt heißt es wieder laut YES! YES! YES! Eine Reihe an Spezial-Ärzten hat Daniel auf Herz und Nieren getestet, einer Rückkehr steht also nichts mehr im Wege.



Bei Smackdown Live verkündete der aktuelle General Manager der Sendung, dass er sein Comeback geben darf. Nach seinem Rücktritt hielt sich Bryan immer in Form und hoffte, dass er eines Tages wieder die Freigabe als Wrestler erhalten würde.

Bryan erhielt gleich sein "Willkommens-Geschenk": Kevin Owens und Sami Zayn attackierten Daniel brutal, wie schon in der Vorwoche Shane McMahon. Da braut sich etwas für Wrestlemania 34 zusammen!



(pip)