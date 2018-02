"Fast & Furious Live" gibt in der Stadthalle Gas

In einer atemberaubenden Live-Show werden dem Publikum die besten Stunts aus allen acht Teilen dargeboten. Dabei kommen neben auffrisierten PS-Monstern auch Schneemobile, Panzer, viel Feuer und sogar ein U-Boot zum Einsatz.

"Fast & Furious Live" in London



Mit 47 Trucks werden Fahrzeuge und die aufwendige Bühnendeko durch ganz Europa transportiert. Am Donnerstag sind die ersten Lkws bei der Wiener Stadthalle angekommen. Dort kann man das Action-Spektakel von 9. bis 11. Februar bei insgesamt vier Shows bewundern.

Die beiden Hauptdarsteller Mark Ebulué und Elysa Wren sowie Produzent Rowland French rührten vorab die Werbetrommel.

"Paul Walker wäre stolz"

French, der mit der Fernsehsendung "Top Gear" schon reichlich Erfahrung im motorisierten Bereich gesammelt hat, entwickelte das Konzept von "Fast & Furious Live". "Es gibt so viele großartige Action-Sequenzen in den acht Filmen. Ich dachte mir 'Was ist, wenn man die größten Stunts davon hernimmt und sie live in einer Arena nachspielt?", sagte er im Gespräch mit "Heute" über seine Idee.

"Fast & Furious Live"

Fast & Furious Live

Es sei anfangs schwer gewesen, die Produzenten der Filme, darunter auch Vin Diesel, von der Idee zu überzeugen, da "Fast & Furious" eine weltbekannte Marke ist, die es zu schützen gilt. Doch das Konzept sei dann gut angekommen und habe alle Beteiligten überzeugt, das Projekt in Angriff zu nehmen. Auch Vin Diesel hab die Live-Show von Anfang an geliebt. Der Star ist laut French extrem stolz auf die Umsetzung und auch Paul Walker, der dank kurzer Video-Einspielungen ein Teil des Programms ist, wäre es gewesen.

Von 9. bis 11. Februar gastiert die Show in der Wiener Stadthalle.

"Heute" verlost 3x2 Karten für die Premiere am 9.2.

