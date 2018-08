"maschek" gehen wieder als Trio auf Jubiläumstour

Das zwanzigjährige Bestehen von "maschek" muss natürlich gebührend gefeiert werden. Die drei Mitglieder Peter Hörmanseder, Ulrich Salamun und Robert Stachel ziehen zur Begehung des Jubiläums mit einer rund zweistündigen Bühnenshow Bilanz über die letzten zwei Jahrzehnte.

Gezeigt wird ein "Rückblick auf zwanzig Jahre Innen- und Außenpolitik, Fernsehgeschichte, vergangene Sternstunden und vergessenen Irrsinn", heißt es in der Presseaussendung.

Los geht's am 21. September in Melk, bis Ende Oktober ist man in allen Bundesländern (bis auf das Burgenland) zu Gast. Tickets für alle Shows gibt ab sofort HIER.

Buch zum Jubiläum

Außerdem gibt es für alle "maschek"-Fans ein besonderes Schmankerl zum runden Geburtstag. Mit "maschek - Satire darf al" erscheint das allererste Buch über die Komiker-Gruppe. Auf 304 Seiten findet man "teilweise unveröffentlichte Bilder von den Anfangszeiten bis heute, Clips, Texte, Anekdoten, einen Rückblick auf zwei Jahrzehnte Politik und Fernsehen sowie eine theoretische Auseinandersetzung mit Satire und dem typischen maschek-Schmäh: Wie arbeiten maschek? Was ist wann und warum komisch? Und wem gibt man welche Stimme?".

Der Band erscheint am 26. September im Czernin Verlag.

TOUR – maschek XX – 20 Jahre Drüberreden

FR 21.09., 20.00 – MELK, Tischlerei Melk (Vorpremiere)

SA 22.09., 20.00 – MELK, Tischlerei Melk

MI 26.09., 19.30 – ST. PÖLTEN, Bühne im Hof

FR 28.09., 20.00 – HERMAGOR, Stadtsaal

SA 29.09., 20.00 – KLAGENFURT, Alpen-Adria-Universität

MI 03.10., 20.00 - INNSBRUCK, Treibhaus

DO 04.10., 20.00 - INNSBRUCK, Treibhaus

FR 05.10., 20.00 – IMST, Trofana Tyrol Mils

SA 06.10., 20.00 – INNSBRUCK, Treibhaus

DI 09.10., 20.00 – LINZ, Posthof

MI 10.10., 20.00 – LINZ, Posthof

DO 11.10., 20.00 – LINZ, Posthof

FR 12.10., 20.00 – WIENER NEUSTADT, Arena Nova

DI 16.10., 20.00 – DORNBIRN, Spielboden

MI 17.10., 20.00 – DORNBIRN, Spielboden

FR 19.10., 20.00 – GRAZ, Helmut List Halle

SA 20.10., 20.00 – GRAZ, Helmut List Halle

DI 23.10., 20.00 – WIEN, Wiener Stadthalle (Halle F)

DO 25.10., 20.00 – SALZBURG, Republic

FR 26.10., 20.00 – SALZBURG, Republic



