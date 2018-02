1 x 2 Karten für Steven Wilson im Gasometer

Mit elf begann Steven Wilson, Musik zu komponieren. Gitarre und Keyboard brachte sich der Brite selbst bei, die Arbeit am Mischpult ebenfalls. Unter anderem produzierte er die Bands Opeth und King Crimson.

Porcupine Tree liegt seit 2010 auf Eis, dafür brachte Wilson im vergangenen Jahr sein fünftes Solo-Studioalbum "to the bone" heraus, das er nun auch in Wien vorstellt. Treibender, futuristischer Rock verschmilzt mit spektralen, elektronischen Klängen zu einer sphärischen Elegie mit schreienden Gitarren.

Das Album ist Steven Wilsons Kompliment an die außerordentlichen, Progressive-Pop-Alben seiner Jugend (zum Beispiel Peter Gabriels "So", Talk Talks "Colour of Spring", Tears For Fears' "Seeds of Love").

(lfd)