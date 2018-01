1 x 2 Tickets für Feine Sahne Fischfilet am 1.2.

Eben noch als Support der Toten Hosen unterwegs, schon auf Solopfaden zurück im Land. Feine Sahne Fischfilet sind die neuen Lieblinge der schwarz-rot-goldenen Punkszene. Mit schnellen Riffs, Trompeten und deutschen Texten gegen den Rechtsruck in all seinen Erscheinungsformen füllen die Herren aus Mecklenburg-Vorpommern bereits ganze Hallen.

Die Konzerte von Feine Sahne Fischfilet am 2. Februar in Wien und tags darauf in Graz sind bereits restlos ausverkauft. Für den 1. Februar in Linz gibt's HIER nicht nur Karten, wir haben auch noch 1 x 2 Tickets im Lostopf.

Der Gig steigt am Donnerstag um 20 Uhr im Posthof Linz. Das Gewinnspiel ist bis 31. Jänner 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Name der Gewinnerin/des Gewinners wird an den Veranstalter weitergeleitet, die Tickets können gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa abgeholt werden. Die/der Gewinner/in wird bis 1. Februar (11. Uhr) per Mail informiert.

