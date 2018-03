3 x 2 Karten für "Ballet Revolución" gewinnen

Energiegeladen, leidenschaftlich, sinnlich, akrobatisch, dynamisch und technisch perfekt: Die explosive Tanzperformance "Ballet Revolución" aus Kuba kommt nach vier ausverkauften Tourneen mit neuer Show zurück. Dabei geben auch jüngste Chart-Hits wie "Sorry" von Justin Bieber, "Viva la Vida" von Coldplay, "Chandelier" von Sia und "Feels/How deep is your love" den Beat vor.

Sieben Virtuosen an Bass, Trompete, Percussion, Gitarre und Schlagzeug sorgen für die musikalische Untermalung. Roclan González Chávez sorgt für raffinierte Choreografien, Laufsteg-Profi Jorge González zeichnet für das Design der Kostüme verantwortlich.

Im Rahmen ihrer fünfmonatigen Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ist die Show vom 20. bis 25. März 2018 im Museumsquartier Wien (Halle E) zu erleben.

