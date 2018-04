Ab jetzt gibt's Tickets für den LIFE BALL 2018

Der Life Ball feiert heuer sein 25. Jubiläum. Thematisch erwarte die Gäste des AIDS-Charity-Events heuer eine Hommage an "The Sound of Music". Als Patchwork-Familie im klassischen Sinne steht der neunköpfige Chor der von-Trapp-Familie sinnbildlich für Vielfältigkeit und Toleranz gegenüber den unterschiedlichsten Lebensentwürfen, aber auch für Zusammenhalt angesichts immer stärker um sich greifender Trends sozialer Kälte. Respekt und Akzeptanz bilden den lebensfrohen Rahmen für eine einzigartige Ballnacht.

Wer am 2. Juni mit dabei sein möchte, kann sich ab 24. April 2018, 10.00 Uhr eines der begehrten LIFE-BALL-TICKETS sichern. 3.780 Stück stehen zum Verkauf, der in drei Tranchen erfolgt. Die zweite Tranche ist ab 25. April 2018 um 16.00 Uhr erhältlich. Die letzte Chance, eines der Tickets zu ergattern, besteht am 26. April 2018 ab 13.00 Uhr.

Zur Wahl stehen "Regular Tickets" à 180 Euro, "Style Tickets à 90 Euro un heuer erstmals "Festsaal VIP-Tickets" um 500 Euro. Die Galeeria Tickets (900 Euro) sind bereits ausverkauft, Life + Solidarity Gala Tickets sind noch um 2.500 Euro zu haben.

