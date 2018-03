Am 29. März brennt der Himmel in Wien

1996 als Before the Fall in Thüringen gegründet, kam die Band mit neuem Namen im frisch angebrochenen Jahrtausend groß heraus. Mittlerweile gehören Heaven Shall Burn zu den bekanntesten Metal-Bands Europas.

2017 ging man mit Korn auf Tour, nun paart die Band unter dem bereits legendären"Tour Of The Year" Banner ein weiteres Mal entschlossene Haltung mit ausdauernder Live-Power.

"The Final March" führt das Quintett erneut quer durch Europa. Im Anschluss an die Headliner-Tour werden sich Heaven Shall Burn für längere Zeit von den Bühnen der alten Welt verabschieden.

Save the Date:

Wann: 29. März 2018; Doors - 18 Uhr; Beginn - 19 Uhr

Wo: Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer

Support Acts: August Burns Red, Whitechapel, In Hearts Wake

TICKETS für die Show finden Sie HIER.

(lfd)