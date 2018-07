Beatrice Egli kommt im Dezember nach Wien

Mit ihrem neuen Album "Wohlfühlgarantie" geht Beatrice Egli im Herbst 2018 auf Tournee und macht dabei auch in der Wiener Stadthalle halt.

Seit Mitte März ist die Platte erhältlich und kletterte in Österreich und Deutschland in die Top 3 der Charts. Die Schlagermusik der 30-jährige Schweizerin zeichnet sich durch moderne Beats, eingängige Melodien und frische Pop-Einflüsse aus.

In Österreich trat die Sängerin zuletzt am 21. Juli im Rahmen der Starnacht am Wörthersee auf. Im Dezember kommt sie Wien.

Save the Date:

6. Dezember 2018

Wiener Stadthalle, Halle F

TICKETS für das Wien-Konzert von Beatrice Egli finden Sie HIER.





