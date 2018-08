Behemoth laden im Jänner in die diabolische Kirche

Behemoth haben die frohe Botschaft am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite bekanntgegeben. Im Oktober werden sie ihr neues Album veröffentlichen. Mit "God=Dog" gibt es daraus auch schon den ersten Track samt Video zu hören.

Mit den neuen Songs und ein paar Tegerln Corpsepaint im Gepäck zieht man Anfang 2019 dann mit weiteren hochkarätigen Vertretern der extremeren Musikrichtung unter dem Motto "Ecclesia Diabolica Evropa" durch die Lande. Göteborg-Legenden At The Gates und Wolves In The Throne Room werden die Polen begleiten.

Am 13. Jänner gastiert das geniale Package in der großen Halle der Arena Wien. Tickets für die mit Sicherheit bald ausverkaufte Show gibt es demnächst HIER.

(baf)