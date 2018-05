Ben & Jerry's wird 40 und feiert mit Eisfans in Wien

40 Jahre ist es schon her, dass Ben Cohen und Jerry Greenfield in Vermont in einer alten Tankstelle ihre erste kleine Eisdiele mit "homemade ice cream" eröffnet haben. Seither hat sich viel getan. Ben & Jerry's zählt mittlerweile zu den größten und vor allem beliebtesten Eismarken der Welt – nicht zuletzt, weil es Fair Trade produziert wird.

Umfrage Essen Sie gerne Eis? Ich liebe Eis – wer nicht?

Ab und zu schon.

Nein, ich bin kein Eis-Fan.

Kommt drauf an, welches.

Drei neue Sorten zum Geburtstag

Zum 40. Geburtstag trumpft das Unternehmen – wie könnte es anders sein – mit drei neuen Sorten auf: Den beliebten Wich gibt es nun als Peanut Butter Cup Wich. Alle jene Eisfans, die auf ausgefallene Kreationen stehen, werden wohl mit dem neuen Topped Pretzel Palooza voll auf ihre Kosten kommen: Vanille-Malz Eiscreme mit Schoko-Haselnuss Swirls, Laugenbrezelstücke umhüllt von kakaohaltiger Glasur und das alles mir einer löffelbaren Schokoschicht ge-Topped.

Und was zu einem 40. Jubiläum ganz klar nicht fehlen darf, ist natürlich die Geburtstagstorte. So wird es von Ben & Jerry's einen köstlich-süßen Birthday Cake – Vanille-Eiscreme mit Kuchenteig, durchzogen von einem pinken Frostingswirl, einem Erdbeerswirl und Kuchenstückchen – geben.

Party mit ganz viel Eis am Donaukanal

Wem jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, der sollte sich die Party am Montagabend ab 18 Uhr an der Adria Wien am Donaukanal keinesfalls entgehen lassen. Ganz im Stil der allerersten Ben & Jerry's Homemade Filiale in Vermont haben alle Fans dort die Möglichkeit, in Erinnerungen zu schwelgen, alles über die Ben & Jerry's Welt zu erfahren und dabei natürlich so viel Eis zu essen, wie sie möchten. Sean Greenwood, seit 1988 im Unternehmen und globaler Kommunikationschef, wird als Special Guest vor Ort sein und alle Fragen zu 40 Jahren homemade Ice Cream beantworten.





(red)