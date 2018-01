Britischer Punkrock im Dreiraum der Arena Wien

Drei Bands, drei Länder, Dreiraum: Die Konzertlocation der Arena Wien steht am 18. Jänner ganz im Zeichen des Punkrock. Freunden von Pogo und krachenden Gitarren steht ein lauter, schweißtreibender Abend bevor.

Templeton Pek machen den Headliner des Abends. Das Trio aus Birmingham beschallt seit 2005 die britischen Inseln und den Rest der Welt. Mit Rise Against waren die Jungs schon auf Europatournee, in New York entstand ihr Album "Signs" (2013). Vier Longplayer hat die Bands insgesamt veröffentlicht, im Februar 2018 folgt mit "Watching the World Come Undone" Nummer fünf.

Im Dreiraum treten Templeton Pek mit Criminal Colection aus Tschechien und den österreichischen Deadends auf.

Save the Date:

Wo: Dreiraum, Arena Wien (Baumgasse 80, 1030 Wien)

Wann: Donnerstag, 18. Jänner 2018

Einlass: 19.30 Uhr

Vorverkaufskarten sind um 10 Euro bei der Jugendinfo Wien erhältlich. Abendkassatickets gibt's um 13 Euro.

(lfd)