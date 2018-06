Calexico am "Nacht gegen Armut"-Benefizkonzert

Der Benefiz-Event der Volkshilfe wartet heuer mit einem großen Namen auf. Calexico sind für ihren einzigartigen Sound bekannt, ihr sogenannter Tucson-Desert-Rock fusioniert Folk- und Country-Musik mit mexikanischen Mariachi-Klängen. Darüber hinaus zeigt die Band in ihrer Heimat reichlich politisches und soziales Engagement.

Der perfekte Act also für das "Nacht gegen Armut"-Open-Air in der Arena, dem am 13. Juni die traditionelle Benefizala im Wiener Rathaus vorausgeht. Auch hier steht Musik auf dem Programm. Singer-Songwriterin Ina Regen, die Band Tagtraeumer und Alkbottle-Frontman Roman Gregory (als Wien Martin) geben ihre Songs zum Besten. Alles für den guten Zweck...

"Mit der Nacht gegen Armut setzen wir jährlich ein starkes Zeichen für Gerechtigkeit und Inklusion", erklären Volkshilfe Präsidentin Barbara Gross und der Direktor Erich Fenninger. "Das ist auch 2018 wieder dringend notwendig - denn von Armut gefährdet sind in Österreich immer noch 324.000 Kinder und Jugendliche. Sowohl mit unserer Benefizgala, als auch mit dem Benefizkonzert geben wir ein klares Statement ab: Das muss sich ändern."

Save the Date:

Arena Wien

Donnerstag, 19. Juli 2018, 18.30 Uhr

Support: Erwin & Edwin

(lfd)