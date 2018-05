Cesár Sampson sorgt am Wörthersee für ESC-Flair

Am 20. und 21. Juli wird Sampson auf der Seebühne am Wörthersee an zwei hintereinander folgenden Abenden "Nobody But You", seinen ESC-Erfolgssong, präsentieren.

Neben unserem "Helden aus Lissabon" kann man sich an dem Wochenende außerdem auf Auftritte von Klubbb 3, der Band von Florian Silbereisen, Andreas Gabalier, Sasha und Nik P. freuen. Simon Lewis wird seinen Hit "All I Am" performen.

Durchs Programm führen wird das schon erprobte Duo Barbara Schöneberger und Alfons Haider.

Tickets für die "Starnacht am Wörthersee" gibt es HIER zu kaufen. All jene, die nicht live dabei sein können, dürfen am 21. Juli ORF 2 einschalten.

(baf)