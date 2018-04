Cigarettes After Sex kommen ins Gasometer

Songwriter Greg Gonzalez ist das Herz des Ambient-Pop-Kollektivs aus Texas, das derzeit in Brooklyn residiert. 2008 feierte "Cigarettes After Sex" erste Erfolge. So abwechslungsreich wie die Besetzung der Band sind auch ihre musikalischen Einflüsse.

Die erste EP "I." (2012) war unter anderem von The Trinity Session, Cocteau Twins, Red House Painters, Mazzy Star und dem Sound von frühen 1960er Jahre Stücken wie "I Love You How You Love Me" von den Paris Sisters inspiriert.

Der große Druchbruch folgte 2015 mit der Single "Affection" (40 Millionen Klicks auf YouTube", ein Vorbote auf das selbstbetitelte Debütalbum der Band, das im Juni 2017 veröffentlicht wurde.

Der typisch atmosphärische Sound des Quartetts erfährt nicht zuletzt durch den zart gehauchten, androgynen Gesang von Greg Gonzalez - stets pendelnd zwischen Melancholie und Sehnsucht - und die hallenden Gitarren eine ganz eigene und unverwechselbare Note.

Save the Date:

Wo: Gasometer Wien

Wann: Dienstag, 15. Mai 2018, 20 Uhr

TICKETS für die Show von Cigarettes After Sex gibt's HIER.

